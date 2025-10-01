Şirket Dizini
Lam Research
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Malzeme Mühendisi

  • Tüm Malzeme Mühendisi Maaşları

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Malzeme Mühendisi Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Lam Research şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Sadece 4 tane daha Malzeme Mühendisi maaş bilgisis için Lam Research kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Lam Research şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Malzeme Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Malzeme Mühendisi στην Lam Research in San Francisco Bay Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $210,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lam Research για τον ρόλο Malzeme Mühendisi in San Francisco Bay Area είναι $191,667.

Öne Çıkan İş İlanları

    Lam Research için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar