Lam Research Elektrik Mühendisi Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Lam Research şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$120K - $140K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$104K$120K$140K$149K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Lam Research şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)



SSS

Lam Research şirketindeki in San Francisco Bay Area Elektrik Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $148,941 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lam Research şirketinde Elektrik Mühendisi rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $104,386 tutarındadır.

