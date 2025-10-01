Şirket Dizini
Lalamove Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Hong Kong Area konumunda

Lalamove şirketinde in Greater Hong Kong Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına HK$334K tutarındadır. Lalamove şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Yıllık toplam
HK$334K
Seviye
L2
Temel maaş
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Prim
HK$0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Lalamove?

HK$1.25M

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Lalamove şirketindeki in Greater Hong Kong Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam HKHK$3,493,986 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lalamove şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Hong Kong Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat HKHK$2,412,249 tutarındadır.

