La Poste Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Paris Area konumunda

La Poste şirketinde in Greater Paris Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €54.5K tutarındadır. La Poste şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
La Poste
Software Engineer
Paris, IL, France
Yıllık toplam
€54.5K
Seviye
L2
Temel maaş
€52K
Stock (/yr)
€2.5K
Prim
€0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir La Poste?

€142K

En Son Maaş Başvuruları
SSS

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Yazılım Mühendisi na La Poste in Greater Paris Area situa-se numa remuneração total anual de €69,773. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na La Poste para a função de Yazılım Mühendisi in Greater Paris Area é €51,985.

