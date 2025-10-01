Şirket Dizini
Kyriba Yazılım Mühendisi Maaşlar Warsaw Metropolitan Area konumunda

Kyriba şirketinde in Warsaw Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına PLN 67.5K tutarındadır. Kyriba şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Kyriba
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Yıllık toplam
PLN 67.5K
Seviye
L3
Temel maaş
PLN 67.5K
Stock (/yr)
PLN 0
Prim
PLN 0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Kyriba?

PLN 160K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

SSS

Kyriba şirketindeki in Warsaw Metropolitan Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 93,374 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Kyriba şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Warsaw Metropolitan Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 67,506 tutarındadır.

