Kyndryl şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Band 6 için year başına $128K ile Band 9 için year başına $193K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $122K tutarındadır. Kyndryl şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
