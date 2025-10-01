Şirket Dizini
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Kyndryl Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

Kyndryl şirketinde in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi tazminatı year başına ₹9.8K ile ₹30.3K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹13.1K tutarındadır. Kyndryl şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Band 6
(Giriş Seviyesi)
₹12.9K
₹12.8K
₹0
₹18
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
₹160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Kyndryl?

Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Kyndryl in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,639,543. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Yazılım Mühendisi role in Greater Bengaluru is ₹1,132,651.

