Kyndryl şirketinde in Greater Austin Area Yazılım Mühendisi tazminatı Band 6 için year başına $106K ile Band 8 için year başına $121K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Austin Area medyanı $107K tutarındadır. Kyndryl şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
