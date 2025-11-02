Şirket Dizini
Kronos Research
  Maaşlar
  Yazılım Mühendisi

  Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Kronos Research Yazılım Mühendisi Maaşlar

Kronos Research şirketinde in Taiwan Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına NT$1.89M tutarındadır. Kronos Research şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Medyan Paket
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Yıllık toplam
NT$1.89M
Seviye
-
Temel maaş
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Prim
NT$0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
0 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Kronos Research?
En Son Maaş Başvuruları
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

SSS

Kronos Research şirketindeki in Taiwan Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NT$10,086,066 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Kronos Research şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Taiwan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NT$1,537,900 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar