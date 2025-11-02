Şirket Dizini
Krista Software
Krista Software Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Krista Software şirketinde in India ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına ₹84.7K ile ₹121K arasında değişmektedir. Krista Software şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹97.1K - ₹114K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹84.7K₹97.1K₹114K₹121K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Krista Software?

SSS

Krista Software şirketindeki in India Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹120,866 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Krista Software şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹84,710 tutarındadır.

