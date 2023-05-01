Şirket Dizini
Kratos Defense and Security Solutions
Kratos Defense and Security Solutions Maaşlar

Kratos Defense and Security Solutions şirketinin maaşları alt seviyede Donanım Mühendisi için yıllık $33,830 toplam tazminattan üst seviyede İş Geliştirme için $301,500 tutarına kadar değişmektedir.

$160K

İş Geliştirme
$302K
Donanım Mühendisi
$33.8K
Makine Mühendisi
$73.5K

Yazılım Mühendisi
$89.2K
SSS

The highest paying role reported at Kratos Defense and Security Solutions is İş Geliştirme at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $301,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kratos Defense and Security Solutions is $81,347.

    Kratos Defense and Security Solutions için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

