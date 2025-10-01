Şirket Dizini
KPN Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Amsterdam Area konumunda

KPN şirketinde in Greater Amsterdam Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €82.1K tutarındadır. KPN şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
KPN
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Yıllık toplam
€82.1K
Seviye
L3
Temel maaş
€78.2K
Stock (/yr)
€0
Prim
€3.9K
Şirketteki yılı
6 Yıl
Deneyim yılı
13 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir KPN?

€142K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

KPN şirketindeki in Greater Amsterdam Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €99,286 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
KPN şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Amsterdam Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €88,238 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar