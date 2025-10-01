Şirket Dizini
KPN Veri Bilimci Maaşlar Greater Amsterdam Area konumunda

KPN şirketinde in Greater Amsterdam Area Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına €58.5K tutarındadır. KPN şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Yıllık toplam
€58.5K
Seviye
hidden
Temel maaş
€58.5K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
2-4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir KPN?

€142K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

SSS

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Veri Bilimci bei KPN in Greater Amsterdam Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €74,210. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei KPN für die Position Veri Bilimci in Greater Amsterdam Area beträgt €58,474.

Öne Çıkan İş İlanları

    KPN için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

