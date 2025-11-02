Şirket Dizini
KPN
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Bilimci

  • Tüm Veri Bilimci Maaşları

KPN Veri Bilimci Maaşlar

KPN şirketinde in Netherlands Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına €62.7K tutarındadır. KPN şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Medyan Paket
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Yıllık toplam
€62.7K
Seviye
-
Temel maaş
€57.9K
Stock (/yr)
€0
Prim
€4.8K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir KPN?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Bilimci tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

KPN şirketindeki in Netherlands Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €115,118 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
KPN şirketinde Veri Bilimci rolü in Netherlands için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €61,972 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    KPN için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • SoFi
  • Intuit
  • Apple
  • DoorDash
  • Snap
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar