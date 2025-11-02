Konica Minolta şirketinde in Singapore ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına SGD 128K ile SGD 180K arasında değişmektedir. Konica Minolta şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025
Ortalama Toplam Tazminat
Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!