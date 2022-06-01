Şirket Dizini
Konami Gaming
Konami Gaming Maaşlar

Konami Gaming şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $80,000 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $85,073 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Konami Gaming. Son güncellenme: 11/25/2025

Yazılım Mühendisi
Median $80K
Proje Müdürü
$85.1K
SSS

Konami Gaming şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $85,073 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Konami Gaming şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $82,536 tutarındadır.

