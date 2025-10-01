Şirket Dizini
Kofax
Kofax Yazılım Mühendisi Maaşlar Waterloo Region konumunda

Kofax şirketinde in Waterloo Region Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CA$97.2K tutarındadır. Kofax şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Yıllık toplam
CA$97.2K
Seviye
Senior
Temel maaş
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$5.1K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Kofax?

CA$226K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Kofax in Waterloo RegionYazılım Mühendisi职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$106,254。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Kofax in Waterloo RegionYazılım Mühendisi职位的年度总薪酬中位数为CA$96,286。

Diğer Kaynaklar