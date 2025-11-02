Şirket Dizini
Kofax
Kofax şirketinde in Canada Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CA$99.2K tutarındadır.

Medyan Paket
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Yıllık toplam
CA$99.2K
Seviye
L3
Temel maaş
CA$99.2K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$0
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Kofax?


Backend Yazılım Mühendisi

SSS

Kofax şirketindeki in Canada Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$108,212 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Kofax şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$95,381 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar