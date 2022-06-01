Şirket Dizini
Kofax
Kofax Maaşlar

Kofax şirketinin medyan maaşı Yazılım Mühendisi için $71,142 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Kofax. Son güncellenme: 11/25/2025

Yazılım Mühendisi
Median $71.1K

Backend Yazılım Mühendisi

SSS

Kofax şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $71,142 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Kofax şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $71,142 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

