KODE Labs Maaşlar

KODE Labs şirketinin medyan maaşı Ürün Tasarımcısı için $33,098 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: KODE Labs. Son güncellenme: 11/25/2025

Ürün Tasarımcısı
$33.1K
SSS

KODE Labs şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $33,098 tazminatla Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
KODE Labs şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $33,098 tutarındadır.

