KNZ
KNZ Maaşlar

KNZ şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $34,825 toplam tazminattan üst seviyede Yönetim Danışmanı için $190,950 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: KNZ. Son güncellenme: 11/25/2025

Yönetim Danışmanı
$191K
Yazılım Mühendisi
$34.8K
SSS

KNZ şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $190,950 tazminatla Yönetim Danışmanı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
KNZ şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $112,888 tutarındadır.

