Knowunity Maaşlar

Knowunity şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $49,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $75,998 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Knowunity. Son güncellenme: 11/23/2025

Yazılım Mühendisi
Median $76K
Ürün Tasarımcısı
$49K
SSS

Knowunity şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $75,998 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Knowunity şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $62,499 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

