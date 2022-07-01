Şirket Dizini
Known
Known Maaşlar

Known şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $35,175 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $161,190 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Known. Son güncellenme: 10/22/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Veri Bilimi Müdürü
$161K
Veri Bilimci
$153K
Yazılım Mühendisi
$35.2K

SSS

Known şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $161,190 tazminatla Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Known şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $153,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar