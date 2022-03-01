Şirket Dizini
Knightscope
Knightscope Maaşlar

Knightscope şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $130,000 toplam tazminattan üst seviyede Program Müdürü için $231,835 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Knightscope. Son güncellenme: 10/22/2025

Program Müdürü
$232K
Proje Müdürü
$179K
Yazılım Mühendisi
Median $130K

SSS

Knightscope şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $231,835 tazminatla Program Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Knightscope şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $178,500 tutarındadır.

