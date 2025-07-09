Şirket Dizini
Knight Frank
Knight Frank Maaşlar

Knight Frank şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $33,322 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $125,648 tutarına kadar değişmektedir.

Veri Analisti
$33.3K
Veri Bilimci
$53.2K
Yazılım Mühendisi
$126K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
$111K
SSS

Knight Frank şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $125,648 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Knight Frank şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $81,879 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar