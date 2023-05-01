Knak Maaşlar

Knak şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $89,197 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama için $92,535 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Knak . Son güncellenme: 11/22/2025