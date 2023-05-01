Şirket Dizini
Knak
Knak Maaşlar

Knak şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $89,197 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama için $92,535 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Knak. Son güncellenme: 11/22/2025

Yazılım Mühendisi
Median $89.2K
Pazarlama
$92.5K
SSS

Knak şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $92,535 tazminatla Pazarlama at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Knak şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $90,866 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

