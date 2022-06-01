Şirket Dizini
KMS Technology
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

KMS Technology Maaşlar

KMS Technology şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $12,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $48,040 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: KMS Technology. Son güncellenme: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Median $12K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İş Analisti
$19.3K
Pazarlama Operasyonları
$13.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ürün Tasarımcısı
$13.5K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$48K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

KMS Technology şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $48,040 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
KMS Technology şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $13,507 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    KMS Technology için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Facebook
  • Uber
  • Microsoft
  • Coinbase
  • Databricks
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar