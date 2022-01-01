Şirket Dizini
KLDiscovery
KLDiscovery Maaşlar

KLDiscovery'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $8,964'den üst uçta Proje Yöneticisi için $114,425'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $70K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İş Analisti
$59.7K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$9K

Yönetim Danışmanı
$101K
Proje Yöneticisi
$114K
SSS

The highest paying role reported at KLDiscovery is Proje Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,425. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KLDiscovery is $70,000.

