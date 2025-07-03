Şirket Dizini
Kiya.ai
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Kiya.ai Maaşlar

Kiya.ai şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $5,844 toplam tazminattan üst seviyede Risk Sermayedarı için $9,888 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Kiya.ai. Son güncellenme: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Median $5.8K
Risk Sermayedarı
$9.9K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Kiya.ai şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $9,888 tazminatla Risk Sermayedarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Kiya.ai şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $7,866 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Kiya.ai için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Snap
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Apple
  • Flipkart
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kiyaai/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.