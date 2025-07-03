Kiya.ai Maaşlar

Kiya.ai şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $5,844 toplam tazminattan üst seviyede Risk Sermayedarı için $9,888 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Kiya.ai . Son güncellenme: 11/22/2025