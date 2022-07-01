Şirket Dizini
Kitware
Kitware Maaşlar

Kitware'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $127,000'den üst uçta Veri Bilimi Yöneticisi için $293,525'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Kitware. Son güncelleme: 8/23/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $127K
Veri Bilimi Yöneticisi
$294K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$205K

SSS

Kitware'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $293,525 ücretle Veri Bilimi Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Kitware'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $204,820'dır.

