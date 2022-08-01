Şirket Dizini
Kitu Systems
Kitu Systems Maaşlar

Kitu Systems şirketinin medyan maaşı Yazılım Mühendisliği Müdürü için $200,990 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Kitu Systems. Son güncellenme: 11/22/2025

Yazılım Mühendisliği Müdürü
$201K
SSS

Kitu Systems şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $200,990 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Kitu Systems şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $200,990 tutarındadır.

