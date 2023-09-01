Şirket Dizini
King Maaşlar

King şirketinin maaşları alt seviyede İşe Alım Uzmanı için yıllık $36,686 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $288,878 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: King. Son güncellenme: 11/22/2025

Yazılım Mühendisi
Median $122K

Video Oyun Yazılım Mühendisi

Pazarlama
Median $129K
İş Analisti
$280K

Kurumsal Gelişim
$107K
Veri Bilimci
$131K
Ürün Müdürü
$216K
Proje Müdürü
$132K
İşe Alım Uzmanı
$36.7K
Satış
$289K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$99.3K
Teknik Yazar
$76.8K
SSS

King şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $288,878 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
King şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $129,249 tutarındadır.

