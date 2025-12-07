Şirket Dizini
Kepler Pazarlama Maaşlar

Kepler şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$93.7K - $113K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$87.6K$93.7K$113K$119K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Kepler?

SSS

Kepler şirketindeki in Canada Pazarlama pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$164,404 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Kepler şirketinde Pazarlama rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$120,469 tutarındadır.

