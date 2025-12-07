Şirket Dizini
Kepler Communications
Kepler Communications Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Kepler Communications şirketinde in Canada ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına CA$124K ile CA$176K arasında değişmektedir. Kepler Communications şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$102K - $121K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$89.9K$102K$121K$128K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Kepler Communications?

SSS

Kepler Communications şirketindeki in Canada Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$175,601 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Kepler Communications şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$123,684 tutarındadır.

