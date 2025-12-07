Şirket Dizini
Kent
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Kimya Mühendisi

  • Tüm Kimya Mühendisi Maaşları

Kent Kimya Mühendisi Maaşlar

Kent şirketinde in India ortalama Kimya Mühendisi toplam tazminatı year başına ₹2.07M ile ₹3.01M arasında değişmektedir. Kent şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$27K - $30.8K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$23.5K$27K$30.8K$34.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Kimya Mühendisi maaş bilgisis için Kent kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Kent?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Kimya Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Kent şirketindeki in India Kimya Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,010,258 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Kent şirketinde Kimya Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,066,363 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Kent için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Tesla
  • Netflix
  • Apple
  • SoFi
  • Uber
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kent/salaries/chemical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.