Kent Hospital
Kent Hospital Doktor Maaşlar

Kent Hospital şirketinde in United Kingdom ortalama Doktor toplam tazminatı year başına £90.8K ile £127K arasında değişmektedir. Kent Hospital şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$132K - $160K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$122K$132K$160K$171K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Kent Hospital?

SSS

Kent Hospital şirketindeki in United Kingdom Doktor pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £126,947 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Kent Hospital şirketinde Doktor rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £90,833 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

