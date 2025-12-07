Şirket Dizini
Kelso & Company
Kelso & Company Yönetim Danışmanı Maaşlar

Kelso & Company şirketinde in United States ortalama Yönetim Danışmanı toplam tazminatı year başına $168K ile $230K arasında değişmektedir. Kelso & Company şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$180K - $218K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$168K$180K$218K$230K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Kelso & Company?

SSS

Kelso & Company şirketindeki in United States Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $229,680 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Kelso & Company şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $168,300 tutarındadır.

