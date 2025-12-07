Şirket Dizini
Keela şirketinde in Canada ortalama İşe Alım Uzmanı toplam tazminatı year başına CA$95.9K ile CA$134K arasında değişmektedir. Keela şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Keela şirketindeki in Canada İşe Alım Uzmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$134,087 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Keela şirketinde İşe Alım Uzmanı rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$95,942 tutarındadır.

