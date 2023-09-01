Şirket Dizini
KCI Technologies
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

KCI Technologies Maaşlar

KCI Technologies şirketinin maaşları alt seviyede İnşaat Mühendisi için yıllık $56,441 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $97,594 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: KCI Technologies. Son güncellenme: 9/15/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

İnşaat Mühendisi
$56.4K
Makine Mühendisi
$69.7K
MEP Mühendisi
$83.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Proje Müdürü
$97.6K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

KCI Technologies şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $97,594 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
KCI Technologies şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $76,615 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    KCI Technologies için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Amazon
  • Intuit
  • Apple
  • Tesla
  • Dropbox
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar