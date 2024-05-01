Şirket Dizini
Kavak Maaşlar

Kavak şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $26,268 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $156,780 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Kavak. Son güncellenme: 9/15/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $45.5K
Veri Bilimci
$68.4K
İnsan Kaynakları
$36K

Ürün Müdürü
$26.3K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$157K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Kavak şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $156,780 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Kavak şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $45,490 tutarındadır.

