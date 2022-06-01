Katapult Maaşlar

Şirket Dizini
Katapult şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $44,428 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $214,200 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Katapult. Son güncellenme: 9/15/2025

$160K

Veri Bilimi Müdürü
$214K
Veri Bilimci
$197K
Ürün Tasarımcısı
$99.5K

Yazılım Mühendisi
$44.4K
SSS

Katapult şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $214,200 tazminatla Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Katapult şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $148,255 tutarındadır.

