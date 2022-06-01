Şirket Dizini
KAR Global
KAR Global Maaşlar

KAR Global'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $73,365'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $225,120'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. KAR Global. Son güncelleme: 8/23/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $115K
Ürün Yöneticisi
Median $96.4K
Veri Bilimcisi
$101K

Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$73.4K
Ürün Tasarımcısı
$116K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$225K
Teknik Program Yöneticisi
$141K
SSS

KAR Global'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $225,120 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
KAR Global'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $115,000'dır.

