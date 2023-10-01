Şirket Dizini
Kaizengaming
Kaizengaming Maaşlar

Kaizengaming'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $16,841'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $66,984'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $59.9K

Frontend Yazılım Mühendisi

Ürün Tasarımcısı
$16.8K
Siber Güvenlik Analisti
$18.8K

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$67K
SSS

Kaizengaming'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $66,984 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Kaizengaming'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $39,343'dır.

