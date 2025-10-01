Şirket Dizini
Kairos Power
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Makine Mühendisi

  • Tüm Makine Mühendisi Maaşları

  • San Francisco Bay Area

Kairos Power Makine Mühendisi Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Kairos Power şirketinde in San Francisco Bay Area Makine Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $150K tutarındadır. Kairos Power şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Yıllık toplam
$150K
Seviye
Senior Engineer 1
Temel maaş
$150K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Kairos Power?

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Makine Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Kairos Power şirketindeki in San Francisco Bay Area Makine Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $159,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Kairos Power şirketinde Makine Mühendisi rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $105,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Kairos Power için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Google
  • Stripe
  • Square
  • Snap
  • Microsoft
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar