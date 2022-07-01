Şirket Dizini
JW Player
JW Player Maaşlar

JW Player'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $78,712'den üst uçta İş Geliştirme için $321,600'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. JW Player. Son güncelleme: 8/16/2025

$160K

İş Geliştirme
$322K
Veri Bilimcisi
$86K
Pazarlama
$84.6K

Ürün Tasarımcısı
$128K
Ürün Yöneticisi
$164K
İşe Alım Uzmanı
$104K
Satış
$271K
Yazılım Mühendisi
$78.7K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$204K
SSS

JW Player'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $321,600 ücretle İş Geliştirme at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
JW Player'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $128,380'dır.

Diğer Kaynaklar