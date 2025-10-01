Justworks şirketinde in New York City Area Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $200K tutarındadır. Justworks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
5%
YIL 1
15%
YIL 2
40%
YIL 3
40%
YIL 4
Justworks şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
5% hak ediş süresi 1st-YIL (5.00% yıllık)
15% hak ediş süresi 2nd-YIL (1.25% aylık)
40% hak ediş süresi 3rd-YIL (3.33% aylık)
40% hak ediş süresi 4th-YIL (3.33% aylık)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.
10%
YIL 1
30%
YIL 2
30%
YIL 3
30%
YIL 4
Justworks şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
10% hak ediş süresi 1st-YIL (10.00% yıllık)
30% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.50% aylık)
30% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.50% aylık)
30% hak ediş süresi 4th-YIL (2.50% aylık)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.