Şirket Dizini
Jumia
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Jumia Maaşlar

Jumia şirketinin maaşları alt seviyede Proje Müdürü için yıllık $11,940 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $33,232 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Jumia. Son güncellenme: 9/7/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $23.5K
Ürün Müdürü
$33.2K
Proje Müdürü
$11.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Jumia şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $33,232 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Jumia şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $23,546 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Jumia için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • SoFi
  • Intuit
  • Apple
  • Google
  • Tesla
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar