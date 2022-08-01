Şirket Dizini
Jumbo Interactive
Jumbo Interactive Maaşlar

Jumbo Interactive şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $70,794 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $96,938 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Jumbo Interactive. Son güncellenme: 9/7/2025

$160K

İş Analisti
$78.3K
Ürün Müdürü
$90.9K
Yazılım Mühendisi
$70.8K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
$96.9K
SSS

Jumbo Interactive şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $96,938 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Jumbo Interactive şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $84,621 tutarındadır.

