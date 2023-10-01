Şirket Dizini
Julius Baer
Julius Baer Maaşlar

Julius Baer şirketinin maaşları alt seviyede Yatırım Bankacısı için yıllık $45,074 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $213,714 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Julius Baer. Son güncellenme: 9/7/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $162K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
$47.7K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$175K

Yatırım Bankacısı
$45.1K
Proje Müdürü
$167K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$214K
SSS

Julius Baer şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $213,714 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Julius Baer şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $164,568 tutarındadır.

