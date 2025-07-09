Şirket Dizini
JSW
JSW Maaşlar

JSW şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $9,738 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $99,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: JSW. Son güncellenme: 9/6/2025

$160K

İdari Asistan
$9.7K
Yazılım Mühendisi
$99.5K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$93.4K

SSS

JSW şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $99,500 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
JSW şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $93,419 tutarındadır.

